Нацбанк почав вилучати старі банкноти номіналами 50 та 200 гривень

З 1 листопада Україна почала перехід на нові банкноти номіналами 50 та 200 гривень. Купюри старого зразка, 2003–2007 років, з обігу поступово вилучатимуть. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти, оскільки вони залишаються дійсними платіжними засобами.

Про це повідомила «Судово-юридична газета».

Згідно з планом, Нацбанк разом із банками поступово вилучатиме старі банкноти з готівкового обігу. Зокрема, банки не будуть видавати ці банкноти за всіма видами готівкових операцій, а також Нацбанк припинить їх постачання банкам та інкасаторським компаніям. Потрапляючи в банки, старі банкноти більше не будуть повертатися в обіг, а відправлятимуться до Нацбанку для утилізації.

Ця заміна має на меті підвищити якість готівки в обігу, оскільки нові банкноти мають покращену систему захисту. Процес заміни не вплине на повсякденні розрахунки громадян, і їм не потрібно вживати жодних додаткових заходів.

Нагадаємо, що вже триває поступове вилучення з обігу старих банкнот нижчих номіналів. Зокрема, заміна банкнот номіналами 1 та 2 гривні розпочалася 1 жовтня 2020 року, а банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого зразка замінюються з 1 січня 2023 року. Заміну банкнот номіналом 500 гривень планується завершити до 1 серпня 2024 року.

Агентство Телевидения Новости