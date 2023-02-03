Нацгвардійці нищать ворожі літаки в районі Бахмута

На Донеччині військовослужбовці Національної гвардії України знищили черговий російський штурмовик Су-25.

Авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

«2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійцями було виявлено два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК «Ігла-1» та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено», – зазначив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення.

В результаті бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу, тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

Агентство Телевидения Новости