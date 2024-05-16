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Нацгвардійці відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині

Нацгвардійці відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині

Бійці бригади НГУ «Хартія» з приданим підрозділом «Рубіж» відбили ворожий штурм у районі Липців на Харківщині

Про це повідомляє 13 бригада Національної гвардії України «Хартія».

Оператори БпЛА «Хартії» помітили десяток ворогів, які висунулися у бік Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів. росіяни почали тікати, та ще й «засвітили» свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи.

Бійці «Хартії» вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше 8 ворогів, після чого росіяни відійшли.

Агентство Телевидения Новости

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