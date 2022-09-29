Нацгвардійці за тиждень взяли у полон 24 окупанта та знешкодили купу техніки

Бійці Національної гвардії упродовж минулого тижня взяли у полон 24 військовослужбовці рф та знешкодили ще 22.

Про це під час брифінгу заявив т.в.о. директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, повідомляє Укрінформ.

«У ході бойових зіткнень гвардійці (за тиждень – ред.) знешкодили 22 військовослужбовці противника, взяли у полон 24 військовослужбовці, знищили бронетранспортер та вертоліт МІ-8, захопили танк Т-72, 2 одиниці БМП-2, протитанкову гранату МТ-12, БПЛА типу «Картограф», тягач МТ-ЛБ, протитанковий комплекс «Штурм-С», – поінформував він.

Також, за словами Уршаловича, нацгвардійці за тиждень захопили у ході бойових зіткнень шляхопрокладач «ПАТ-2».

Крім того, полковник повідомив, що розвідка Нацгвардії упродовж тижня «виявила 261 ціль противника, більшість із них були виявлені розрахунками безпілотних авіаційних комплексів».

За даними Уршаловича, за тиждень нацгвардійці виконали 134 вогневих завдання з ураження живої сили та його вогневих засобів.

Він додав, що основні зусилля артилерії Нацгвардії на минулому тижні зосереджувалися на вогневій підтримці сил оборони у ході наступальних дій на Лиманському напрямку, а також по позиціях противника на Запорізькому та Миколаївському напрямках.

«Таким чином, підрозділи НГУ всі поставленні завдання виконали», заявив він.

Агентство Телевидения Новости