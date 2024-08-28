Нацгвардійці знищили ворожі засоби РЕБ разом з окупантом на Харківщині

Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив в шанцях російського солдата та ящики з радіообладнанням та кабелями, які зазвичай застосовуються для проведення радіоелектронної боротьби з українськими дронами.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати цілі були передані екіпажам ударних FPV-дронів Слобожанських гвардійців.

Екіпаж ударних FPV-дронів Strix уразив ціль та знищив ящики з радіообладнанням. Як показало подальше відеоспостереження, окупант, який знаходився неподалік, отримав смертельні поранення.

Агентство Телевидения Новости