Началась внеочередная сессия Харьковского областного совета. В повестке дня - 5 вопросов.

Депутаты рассмотрят вопрос об увольнении Товмасяна, затем путем тайного голосования выберут нового главу облсовета, а также определятся с оплатой труда новоизбранного главы. Напомним, ранее Артуру Товмасяну детективы НАБУ огласили подозрение "Получение взятки в особо крупных размерах". Главу Харьковского облсовета подозревают в получении 1 млн грн взятки вместе с замом.

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