Нафтогаз надає Єврокомісії роз’яснення та пропозиції в межах розгляду скарги про зловживання Газпрому — Юрій Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» активно взаємодіє з антимонопольним органом Європейської Комісії (Directorate General for Competition) в межах розгляду скарги про зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу, повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

«DG Competition розпочав розгляд цієї скарги на початку року і вже двічі звертався до Нафтогазу з уточненнями щодо окремих аргументів, викладених у документі. Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська Комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи. Ми також надали DG Competition конкретні пропозиції, як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість Газпрому шантажувати Європу в майбутньому», — сказав він.

Юрій Вітренко зазначив, що Нафтогаз звернувся з відповідною скаргою до Єврокомісії в грудні 2021 року, хоча попереднє керівництво компанії могло це зробити ще в 2020 році.

«Якби це було зроблено вчасно, можна було б очікувати, що антимонопольний регулятор зобов’язав би Газпром припинити зловживання. В свою чергу, це дозволило б значно збільшити пропозицію газу на європейському ринку, в який інтегрований і український оптовий ринок газу. Відтак дефіциту і штучного підняття цін в Європі, через яке страждає, зокрема, і українська промисловість, цього року не було б. Однак краще пізніше, ніж ніколи», — зазначив очільник НАК.

Юрій Вітренко підкреслив, що в умовах загрози подальшої російської агресії боротьба за енергетичну безпеку України набуває ще більшого значення. «Ми ведемо цю боротьбу щодня і на всіх фронтах, у тому числі юридичними інструментами», — підсумував голова правління Нафтогазу.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року Нафтогаз звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу. Національна компанія подала клопотання до DG Competition про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

У своїй скарзі Нафтогаз звернув увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань. Зокрема, йдеться про зумисну відмову Газпрому від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать Газпрому чи в яких він має значні заброньовані обсяги. Крім того, російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, Газпром відмовився від поставок більших обсягів до ЄС. Також без вагомих причин Газпром так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, Газпром продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

Метою таких дій є, зокрема, створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу «Північний потік-2» без дотримання вимог європейського законодавства. Дії Газпрому прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року).

У скарзі також йдеться про унеможливлення дискримінаційних підходів з боку Газпрому при використанні Північного потоку-2, Української газотранспортної системи та інших транзитних маршрутів, якими російський газ транспортується до Європи.

Відтак Нафтогаз просить Європейську Комісію вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів. Зокрема, Нафтогаз просить ЄК зобов’язати Газпром виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС. При цьому клієнти Газпрому отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною для подальшого самостійного бронювання потужностей ГТС та транспортування до Європи та/або закачування газу до українських ПСГ. Крім того, Газпром має надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

Пропозиції Нафтогазу спрямовані на якнайшвидше розв’язання енергетичної кризи в Європі, є справедливими та зваженими.

Источник: naftogaz.com

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