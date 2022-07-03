Нафтогаз вивільнив 8,5 млрд грн на імпорт природного газу для опалювального сезону

Рішення уряду про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30% дозволило Нафтогазу спрямувати 8.5 мільярдів на імпорт природного газу для проходження опалювального сезону.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на повідомлення голови компанії Юрія Вітренко.

Повідомляється, що Нафтогаз перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд. Це на додачу до 2,3 млрд грн дивідендів, які ще у березні національна компанія авансом перерахувала до державного бюджету.

“Нафтогаз має ресурс бути донором держбюджету і закумулювати кошти на закупівлю газу на наступну зиму”, – сказав Вітренко.

Ще у березні національна компанія авансом перерахувала до державного бюджету 2,3 млрд грн дивідендів, це 95% обсягу чистого прибутку, передбаченого фінансовим планом на 2021 рік. Чистий прибуток у 2021 склав 12 млрд грн, що в 5,4 рази більше, ніж передбачалося.

Источник: uprom.info

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