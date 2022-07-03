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Нафтогаз вивільнив 8,5 млрд грн на імпорт природного газу для опалювального сезону

Нафтогаз вивільнив 8,5 млрд грн на імпорт природного газу для опалювального сезону

Рішення уряду про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30% дозволило Нафтогазу спрямувати 8.5 мільярдів на імпорт природного газу для проходження опалювального сезону.

Про це передає Національний Промисловий Портал з посиланням на повідомлення голови компанії Юрія Вітренко.

Повідомляється, що Нафтогаз перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд. Це на додачу до 2,3 млрд грн дивідендів, які ще у березні національна компанія авансом перерахувала до державного бюджету.

“Нафтогаз має ресурс бути донором держбюджету і закумулювати кошти на закупівлю газу на наступну зиму”, – сказав Вітренко.

Ще у березні національна компанія авансом перерахувала до державного бюджету 2,3 млрд грн дивідендів, це 95% обсягу чистого прибутку, передбаченого фінансовим планом на 2021 рік. Чистий прибуток у 2021 склав 12 млрд грн, що в 5,4 рази більше, ніж передбачалося.

Источник: uprom.info

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Темы: газ, Украина

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