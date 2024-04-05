Найближчим часом будуть оновлені графіки відключень світла – Синєгубов

Через наслідки ворожих обстрілів по енергоінфраструктурі зараз у Харкові та прилеглих районах знеструмлено 500 тисяч абонентів.

Загалом ситуація складна для 17 населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ефірі «Єдиних новин».

«Наразі трапляються випадки, коли графіки відключення світла не збігають із визначеними годинами — це пов’язано з дефіцитом в енергосистемі. Найближчим часом будуть оновлені графіки відключень світла, з урахуванням ситуації», – зазначив Синєгубов.

Критична інфраструктура повністю заживлена. Лікарні мають можливість працювати автономно. Приватні підприємства, як і побутові споживачі, отримують електроенергію погодинно.

«Продовжується розбір завалів на пошкоджених енергогенерувальних об’єктах та аналіз технічного стану обладнання. Після цього визначимо терміни відновлення енергоблоків», – наголосив очільник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости