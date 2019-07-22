Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:57
Просмотров: 273

Названы сроки, когда новая Рада начнет работу

Названы сроки, когда новая Рада начнет работу

Первое заседание Верховной Рады девятого созыва планируют провести в конце августа – начале сентября. Об этом сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в понедельник, 22 июля, передает УНН.

"Я думаю, первое заседание парламента будет или конец августа, или начало сентября", - сказал он.

Дата проведения первого заседания Рады нового созыва зависит от даты объявления окончательных результатов выборов Центризбиркомом, отметил он.

Также Разумков рассказал, что Слуга народа в Раде будет, в первую очередь, инициировать принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказании за неперсональное голосование, а также ряд срочных профильных законопроектов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 