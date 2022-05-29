“Не працював на захист міста”: Зеленський звільнив начальника СБУ на Харківщині

Сьогодні після візиту на Харківщину президент України звільнив начальника Управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні:

«Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України Харківської області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують. Третина Харківщині досі у окупації, обов’язково звільнимо всю територію».

Серед останніх інтерв’ю на посаді керівника обласного Управління СБУ Романа Дудіна – коментар для Associated Press про затримання ймовірних колаборантів у регіоні, повідомляє «Суспільне. Харків».

«Дуже швидкий темп задають наші Збройні сили, ми мусимо їм відповідати, надавати інформацію і працювати так, щоб їм не били у спину», – сказав Дудін.

У квітні в інтерв’ю сайту «Факти» Дудін розповів, як викривають підозрюваних у держзраді: «СБУ щодня в тісній взаємодії з прокуратурою знаходить нові факти, затримує людей. Це процес, який не зупиняється ні на хвилину, а з початком війни він активізувався, напевно, в сто разів».

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням рф до України, Дудін мав публічний конфлікт з представниками політичної партії «Національний корпус». Керівника штабу «Нацкорпусу» на Харківщині Костянтина Немічева, який нині захищає Харківщину у складі підрозділу Kraken, Дудін звинуватив у піарі. Немічев заявив, що слова начальника УСБУ не відповідають дійсності й був готовий судитися за брехню.

Агентство Телевидения Новости