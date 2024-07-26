Нові назви вулиць та станцій метро незабаром з’являться у Харкові

Останнє розпорядження про перейменування об’єктів топоніміки підписав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Про це повідомляє ХОВА.

Нагадаємо, процес деколонізації в регіоні відбувається згідно Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії».

Для обʼєктивності процесів перейменування було створено Робочу групу, до складу якої увійшли представники громадськості, науковці, історики та краєзнавці університетів, органів місцевого самоврядування, зокрема Харківської міськради. Також у складі групи – начальниця Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті.

«Це – важливий крок деколонізації та усунення російських маркерів з нашого публічного простору. Як виконавчий орган влади, ми дотримуємося всіх правових процедур. Наголошую, що ОВА має повноваження перейменувати лише ті топоніми, які підпадають під дію відповідного Закону. Здійснити перейменування всіх вулиць не в нашій компетенції. Але відповідні перейменування своїм рішенням здійснюють органи місцевого самоврядування», – зазначив Олег Синєгубов.

Робоча група провела 9 засідань, детально обговорюючи всі пропозиції.

Ті, які набрали найбільшу кількість голосів членів групи, і були включені до розпорядження, яке можна переглянути за посиланням.

Усі пропозиції, які після обговорень надішли до ОВА, будуть передані до органів місцевого самоврядування для подальшого обговорення та консультацій із громадськістю.

Агентство Телевидения Новости