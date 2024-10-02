Нова балістична ракета України успішно пройшла льотні випробування

Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже пройшла льотні випробування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій, повідомляє Кореспондент.

«Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також, за словами президента, нова балістична ракета в Україні успішно пройшла випробування.

«Крім того, українці можуть створювати 4 млн дронів, і вже понад 1,5 млн законтрактовано. Українські захисники застосовують далекобійну ракету-дрон Паляниця, а нова балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Україна також має Нептуни, щонайменше 15 Богдан щомісяця та нову ремонтну базу для техніки», – заявив президент.

Агентство Телевидения Новости