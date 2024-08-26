Нова програма допомоги ВПО на Харківщині: ремонт будинку на суму до 120 тис. грн

Міжнародна організація з міграції (МОМ) за підтримки Бюро з гуманітарних питань США запроваджує програму допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають у колективних центрах, для повернення до місць свого постійного проживання, допомагаючи їм відремонтувати пошкоджені будинки та надаючи фінансову допомогу на тимчасову оренду тим, хто її потребує.

Про це повідомляє ХОВА.

Завдяки цій програмі МОМ відремонтує ваш будинок на суму до 120 тис. грн, а також надасть фінансову допомогу на оренду тимчасового житла на період до 6 місяців (за умови вашого бажання переїхати з колективного центру в орендоване помешкання).

Проєкт вам підходить якщо:

• Ви проживаєте в колективному центрі;• Ваше місце постійного проживання розташоване на території, що не окупована;• Ситуація дозволяє безпечно перебувати у вашому постійному місці проживання;• Ваше житло не було повністю зруйноване, а потребує ремонту легкого або середнього рівня складності.

Програма складається з таких етапів:

• Реєстрація можливих учасників програми. На цьому етапі оцінюється зацікавленість, тому участь у цьому процесі не обов’язково означає, що вас буде відібрано.• Відбір учасників та надання детальної інформації щодо наступних заходів;• Оцінка вартості (і доцільності) відновлення пошкоджених будинків;• Підбір тимчасового житла – оренда на 6 місяців (необов’язково);• Ремонт/відновлення пошкодженого будинку (орієнтовна вартість 100-120 тис. грн);• Повернення бенефіціарів до власних домівок.

Агентство Телевидения Новости