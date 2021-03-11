Очередная сессия облсовета: депутаты внесли изменения в областной бюджет - денег на всех не хватило

Очередная сессия облсовета. Депутаты рассмотрели около 100 вопросов и внесли изменения в областной бюджет. Денег на всех не хватало, особенно на культуру и объекты большого строительства.

Из почти сотни вопросов повестки дня оживленное обсуждение вызвали именно бюджетные вопросы. В 2021 году на ремонт дорог местного значения депутаты решили потратить почти миллиард гривен, в том числе дороги Харьков - Липцы - Борисовка, подъезды к селам Березовка, Сковородиновка, автодороги Волчанск - Землянки, Изюм - Оскол и другие.

Почти на 10 млн грн. увеличено субвенцию из государственного бюджета на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения, 33 млн грн. выделено на приобретение школьных автобусов. Вместе с общинами планируется капитально отремонтировать три школы и больницу. Но большая часть бюджета все же, говорят в облгосадминистрации, покрывает так называемые защищенные статьи и расходы на зарплату в учреждениях образования и культуры. При этом в облсовете заговорили об уменьшении надбавок, которые ранее выплачивались постоянно. Например, для помощи театрам было предложено выделить 30 млн грн, что по мнению отдельных депутатов, этого хватит только на месяц.

Наталья Плотник, депутат облсовета:

Якщо вам не потрібні театри, шановні, вийдити до людей й скажити їм в обличчя - хай вони не працюють, бо ті кошти, що ми надали театрам, їм вистачить до середини квітня, а ви всі отримаєте заробітню платню, кожного місяця!

В ХОГА же уверяют, об уменьшении зарплаты речь не идет - область просто не в состоянии доплачивать надбавку, которую в учреждениях культуры считают обязательной. В январе для этого выделено 24 млн грн., но пока на содержание театров нет денег.

Айна Тимчук, глава ХОГА:

Это важно и хорошо, но если нет такой большой нагрузки на бюджет, а сегодня выделить работникам культуры, обделив медиков или освитян сложно. Никто не говорит, что они должны остаться без зароботной платы, но мы сейчас в процессе переговоров, у нас есть рабочая группа, мы надеемся, что нам удастся передать городу какие-то коммунальные объекты какие-то театры.

О закрытии театров, говорят в ХОГА, речь не идет Более того, сегодня продлили контракты директорам нескольких харьковских театров.

Агентство Телевидения Новости