Окупанти готуються до наступу в напрямках Ізюму та Слов’янська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 травня. 97 доба війни.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки вогню артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат «Адмірал Макаров», що має на борту до 8 крилатих ракет типу «Калібр».

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости