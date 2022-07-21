Окупанти влучили в зупинку громадського транспорту: розповідь свідків обстрілу харківського ринку

Палаючі автівки та скривавлені люди, які благають про допомогу – таку картину побачив Юрій, коли вискочив на вулицю зі свого магазинчика побутової хімії на ринку Барабашово. Коли пролунали вибухи, він знаходився в приміщенні разом із продавцем.

Юрій, підприємець

Услышали взрыв, где-то возле метро, упали на пол. Как только все закончилось, побежали в метро. Здесь уже горела машина. Лежал человек горел, кричал, люди пытались тушить из огнетушителя.

З сусідніх магазинів також вибігли люди, постраждалим намагалися якось допомогти до приїзду швидкої, переносили травмованих в метро.

Хайвар, підприємець

Здесь остановка, троллейбус только приехал. Люди начали выходить и залетела ракета. Людей очень много, раненных очень много. Слава богу, что базар не полностью работал. И погоревшие были и раненые. Мы внутри зала были, чудом получилось, что в подвальное помещение забежали. Крыша здания пробита. Чудом выжили.

Загинули троє мирних мешканців, 20 отримали травми. Серед постраждалих – дитина. Хлопчик був в магазині, його зачепило уламком скла.

Руслан

Стеклом, да. Осколок отлетел. Но все в порядке, с ребенком все нормально.

Власник торгового центру Олександр Фельдман розповідає – саме сьогодні мала відбутися зустріч з підприємцями.

Олександр Фельдман, власник ТЦ «Барабашово»

Собирались сесть за круглый стол и принимать решение, как выживать дальше. Никакой помощью предпринимателям не поможешь – пока они не начнут зарабатывать деньги, экономику не поднять и рынок не запустится.

Це вже не перший обстріл ринку – в середині березня після влучання ворожих снарядів тут сталася велика пожежа.

Юрій, підприємець

Ми работали с 29 февраля по 17 марта, пока были обстрелы. Я здесь видел, развернулся броневик российский, числа 28го может быть… Работали все время, пока не обстреляли рынок, мы тогда свернулись, уехали. Когда чуть затихло и город начал оживать – мы вернулись, завезли товар, начали работать. И вот такая ситуация.

За даними правоохоронців, обстріл відбувся з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської області

Ми закликаємо людей знаходитися максимально в безпечних місцях. Якщо є необхідність виходити в місто – знаходьтеся в місцях, де поряд є якісь укриття – метро, бомбосховище, паркінг. Будь-який куток нашого міста є місцем ураженням рф.

Окрім зупинки громадського транспорту зранку ж окупанти влучили й у житловий будинок. Там постраждали троє харків’ян.





Агентство Телевидения Новости