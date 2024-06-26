Оновлення даних автомобіля в ТЦК: кого стосується та які штрафи

Керівників підприємств, установ та організацій, які не оновили дані про свої транспортні засоби в ТЦК, чекають штрафи. Йдеться про суму у розмірі 20 тис. гривень.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1921.

Оновлювати дані про транспортні засоби які належать їхнім компаніям, мають керівників підприємств, установ та організацій. Відсутність оновленої інформації може призвести до штрафів від 34 000 до 59 500 грн. І вимоги щодо оновлення даних стосуються, як автомобілів, так і спецтехніки, що використовується підприємствами.

Керівники підприємств повинні щорічно двічі оновлювати інформацію:

до 20 червня;

до 20 грудня.

Оновленню підлягають наступні дані:

кількість транспортних засобів: повна інформація про всі автомобілі та спецтехніку, що перебувають на балансі підприємства;технічний стан: актуальна інформація про технічний стан кожного транспортного засобу;персонал: дані про осіб, які працюють на зазначених транспортних засобах.

Ці вимоги стосуються всіх підприємств незалежно від їх розміру чи форми власності. За недотримання вимог щодо оновлення даних про транспортні засоби передбачено штрафи. Відповідно до постанови Кабміну та ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення сума штрафу може становити від 34 000 до 59 500 грн.

Також Міноборони оприлюднило інформацію про вантажні та легкові автомобілі, які можуть використовуватися для задоволення потреб військових формувань в особливий період. За даними Генерального штабу ЗСУ, для цих цілей призначаються транспортні засоби, які вже є штатними у ЗСУ та інших військових формуваннях.

Серед легкових автомобілів, які можуть бути використані, зазначаються марки ГАЗ, УАЗ, ВАЗ та Hyundai. До вантажних автомобілів відносяться марки КамАЗ, ЗіЛ, ГАЗ, Урал та КрАЗ.

Якщо на підприємствах, установах чи організаціях відсутні вказані марки автомобілів, для задоволення військових потреб можуть призначатися транспортні засоби вітчизняного та іноземного виробництва. Головне, щоб їхні тактико-технічні характеристики відповідали або перевершували штатні.

За що передбачені штрафи для водіїв

Водіїв в Україні штрафуватимуть на 17 тис. грн за невиконання законних вимог співробітників Військової поліції, яка буде створена для забезпечення правопорядку і дисципліни у ЗСУ та інших військових формуваннях. Але штрафуватимуть, якщо остаточно буде прийнятий законопроєкт №6570-д, схвалений у першому читанні Верховною Радою 19 червня 2024 р. Цей проєкт йде вкупі з основним законопроєктом №6569-д про Військову поліцію, який теж був прийнятий 19 червня за основу.

Законопроєкт №6570-д передбачає нові санкції за ненадання інформації або невиконання вимог та передбачає арешт строком до 10 діб.

Повноваження військових поліцейських:

перевірка документів у водіїв;зупинка автомобілів та проведення їх поверхневого огляду;обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів у випадках затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, або за обставин, що загрожують життю та здоров’ю людей.

Також військові поліцейські повинні зупиняти армійські транспортні засоби, якщо їхні водії порушують правила дорожнього руху або якщо є ознаки технічної несправності, або транспортний засіб використовується не за призначенням, або з протиправною метою.

За невиконання законних вимог працівників Військової поліції пропонується штрафувати водіїв на 17 тис. грн. Військові поліцейські також матимуть право затримувати осіб у військовій формі, які не мають при собі документів, на добу та передавати їх уповноваженим органам.

Задля цього законопроєктом 6570-д до Кодексу України про адміністративні правопорушення вводиться нова ст. 188-58 «Невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції», яка передбачає наступні санкції:

ненадання інформації Військовій поліції на запит їх посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб про збір інформації – штраф від 4 тис. 250 грн до 6 тис. 800 грн;невиконання або несвоєчасне виконання вимог посадових осіб Військової поліції щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавчих актів – штраф від 6 тис. 800 грн до 10 тис. 200 грн або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб;невиконання або несвоєчасне виконання вимог посадових осіб Військової поліції щодо усунення порушення вимог законодавчих актів – штраф від 10 тис. 200 грн до 17 тис. грн або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від 10 до 15 діб.

За словами одного з ініціаторів законопроєкту, голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Йонушаса, повноваження військових поліцейських поширюватимуться лише на військовослужбовців ЗСУ та резервістів, які перебувають на зборах. У тексті законопроєкту зазначено, що військові поліцейські при проведенні оперативних дій зможуть зупиняти автомобілі, перевіряти документи у водіїв, проводити поверхневий огляд транспортних засобів, а також обмежувати та/або забороняти рух транспорту.

Агентство Телевидения Новости