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Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 12-18 жовтня
Харківобленерго опублікувало графіки відключень електроенергії у Харкові та області на 12-18 жовтня.
Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).
Про це повідомляє Харківобленерго.
Звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», кажуть енергетики.
При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти.