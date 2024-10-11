Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 12-18 жовтня

Харківобленерго опублікувало графіки відключень електроенергії у Харкові та області на 12-18 жовтня.

Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомляє Харківобленерго.

Звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», кажуть енергетики.

При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти.

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