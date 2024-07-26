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Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 27 липня – 2 серпня

Оновлено графік відключень світла по Харкову та області на 27 липня – 2 серпня

Опубліковано новий графік відключень електроенергії на 27 липня – 2 серпня по Харкову та області.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим – імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Обленерго попереджає, що у перелік вулиць та населених пунктів періодично вносяться зміни.

«Перевіряйте, будь ласка, свою адресу кожного разу, щоб бути впевненими, до якої групи належить ваша вулиця, місто, село або селище», – нагадують в Обленерго.

Агентство Телевидения Новости

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