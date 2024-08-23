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Оновлено графіки відключень світла по Харкову та області на 24-30 серпня

Оновлено графіки відключень світла по Харкову та області на 24-30 серпня

Опубліковано графік відключень електроенергії на 24-30 серпня.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).

Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», зазначають енергетики.

При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти

Агентство Телевидения Новости

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