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Оприлюднено перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ

Оприлюднено перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 №1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків.

На сьогодні уповноваженими є 43 банки.

Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

АТ «Ощадбанк»

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

АТ АБ «Укргазбанк»

АТ «Укрексімбанк»

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

АТ «КБ «АКОРДБАНК»

АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

АТ «АЛЬФА-БАНК»

АТ «Банк Альянс»

АТ «БАНК ВОСТОК»

АТ КБ «Глобус Банк»

АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»

АТ «Ідея Банк»

АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

АТ «Комерційний Індустріальний Банк»

АТ «Банк Кредит Дніпро»

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

АТ «КРЕДОБАНК»

АТ «КРИСТАЛБАНК»

АТ АКБ «Львів»

АТ «МЕГАБАНК»

АТ «МЕТАБАНК»

АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

АТ «МОТОР-БАНК»

АТ «МТБ БАНК»

АТ «ОТП Банк»

АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

АТ «ПОЛІКОМБАНК»

АТ «Полтава-банк»

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

АТ «АКБ «РАДАБАНК»

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

АТ «БАНК СІЧ»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

АТ «УкрСиббанк»

АТ «Універсал Банк»

АТ «БАНК ФОРВАРД»

АТ «Юнекс Банк»

Источник: mof.gov.ua

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