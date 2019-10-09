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Опубликован график подключения жилых домов к отоплению

Опубликован график подключения жилых домов к отоплению

Харьковские тепловые сети опубликовали график подачи отопления в жилые дома и учреждения согласно началу отопительного сезона в городе.

http://www.1562.kharkov.ua/public/documents/Графік_підключення_систем_опалення.xls

Соответствующий график был опубликован на сайте городской диспетчерской службы.

Согласно документу, отопительный сезон в нашем городе начнется 15 октября.

Подключение отопления детских комбинатов, школ, интернатов, больниц, проводится в первую очередь, а затем коммунальщики начнут  подключать к отоплению  жилые дома.

Так, в соответствующих таблицах по районам города предоставлены запланированные даты подключения внутридомовых систем отопления в отопительном сезоне 2019-2020 г.г.

Найти свой дом в графике харьковчане могут по соответствующим фильтрами, установленными в таблицах ( "Наименование улицы", "№ д.»). Функция поиска активируется после нажатия на "Разрешить редактирование".

Продолжительность подключения тепла каждой очереди составляет 2 - 3 суток.

При подключении по очереди сначала подключаются дома малой этажности.

С графиком подключения домов можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

 

Агентство Телевидения Новости

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