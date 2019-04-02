Открывают окна в квартире и не хотят платить больше. Харьковчане заговорили о досрочном завершении отопительного сезона

О возможном завершении отопительного сезона уже на этой неделе харьковчане заговорили еще несколько дней назад, когда столбик термометра достиг отметки +17. Говорят, приходится постоянно открывать окна из-за высокой температуры и духоты в помещениях.

Евгения Тутова:

У нас дуже жарко, у нас постійно відкриті вікна. Мы постоянно проветриваем, мы постоянно вешаем мокрое белье на батареи. Мы звоним в ЖЕК - нам никто не прикручивает батареи, мы платим баснословные деньги. На это не устраивает. Мы любим свежий воздух, жарко - это плохо всем детям. Пусть будет лучше прохладно, чем сухой воздух.

Кроме того, горожане переживают из-за внушительных цифр в платежках. Ведь таким образом придется практически платить за отопление улицы. Тем более, что в большинстве домов города жители не могут самостоятельно регулировать температуру в помещениях.

Елена Твеленева:

В квартире у нас 27 градусов. Но не в этом же дело - у нас жарко, а люди мерзнут на других стояках. Поэтому мы платим за тепло улицы.Жильцы этого дома сами купили счетчик тепла, а потом тупо отдали его, подарили, теплосетям. Теперь мы доступа к счетчику не имеем. Так бы мы может могли бы немножечко понижать температуру, а теперь нас вообще не пускают. Поэтому пол дома мерзнет, а пол дома топит улицу.

Людмила Владимирова:

Никто не реагирует на наши жалобы. Очень жарко в квартирах, до батареи нельзя дотронуться. Не будет уже снега, и не будет мороза, было 20 градусов. Дом теплый, уже нагрелся, если отключат, то лучше оденемся во что-то тепленькое. Такие счета приходят, что просто капец.

Михаил:

Если температура на улице комфортная, то надо уменьшить подачу, уменьшить. А если снег пойдет - то не будет же месяц снег идти? Он час пойдет и через два часа расстает.

В свою очередь, в пресс-службе "Харьковских тепловых сетей" отмечают, что на данный момент инженеры и руководители КП проводят совещания по ситуации с завершением отопительного сезона. Однако до конца этой недели синоптики обещают ухудшение погодных условий и минусы ночью, поэтому об отключении систем централизованного теплоснабжения в ближайшие дни пока речь не идет.

Агентство Телевидения Новости