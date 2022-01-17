Отопительный сезон на Харьковщине: в областном департаменте ЖКХ оценили работу систем тепловых систем

Сразу несколько меморандумов сдерживают рост тарифов на тепло и горячую воду в нынешнем отопительном сезоне. Ведь сейчас НАК «Нафтогаз Украины» отпускает газ харьковским тепловым сетям и другим теплоснабжающим организациям по льготной цене — 16 гривен 80 копеек за кубометр. К тому же местные общины должны компенсировать тепловикам разницу в тарифах.

И если благодаря этому и изменению поставщика в Змиевском районе стоимость отопления даже немного уменьшилась, то в Красноградском и Первомайском тарифы выросли на четверть. Денег в местном бюджете на компенсацию разницы в тарифах нет.

Сергей Магдысюк, глава обл. департамента ЖКХ

У зв`язку з відсутністю коштів на покриття різниці у тарифах Первомайською та Красноградською міською радою були прийняти рішення про встановлення для населення рішення на опалювальний період тарифів на постачання теплової енергії, які відповідають економічно обгрунтованним витратам.

Возникли проблемы и у ХТС. На местном уровне предприятие не может договориться с Песочинской громадой о компенсации в тарифах на тепло и горячую воду. А на государственном с первого января госрегулятор повысил цены на транспортировку газа на 4%. Это хотя и не очень существенная цифра, если брать отдельное домохозяйство, но для коммунального предприятия такое повышение выльется в кругленькую сумму. Поэтому в мэрии попросили губернатора вмешаться в решение проблемы и помочь, чтобы это повышение было отложено до конца отопительного сезона.

Андрей Руденко, зам.мэра по вопросам ЖКХ

Подняли цену на розподіл газа с 01.01.2022, что расходится с понятием меморандума, и прошу помочь нам в данной конфигурации.

Зато уже сейчас оплатить отопление и горячее водоснабжение самостоятельно не может каждая четвертая харьковская семья — они получают субсидию.

Но уже после завершения отопительного сезона коммунальщики ожидают нового роста цены на газ и соответственно, роста тарифов.

Вероятно, количество субсидиантов снова стремительно вырастет.

А что касается промышленности и бизнеса, то уже сейчас цена на топливо для них отличается от рыночной в три раза. Конечно, в большую сторону.

Агентство Телевидения Новости