Парад в Москве: лидеры еще трех стран отказались приехать

Главы Туркменистана, Азербайджана и премьер-министр Армении отказались от приезда в Москву на военный парад 24 июня. Об этом сообщило Радио Свобода, отметив, что в двух случаях это объяснили коронавирусом, в третьем – карантинными мерами из-за него.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин. Между тем издание отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу отказался от поездки, сославшись на тяжелую ситуацию с коронавирусом в стране. "Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", – говорится в его письме президенту РФ Владимиру Путину.

За день до этого от поездки отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, ранее также подтвердивший участие в параде.

От поездки также отказался президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжелую эпидемиологическую ситуацию уже в России.

Как сообщалось, парад Победы запланирован в Москве на 24 июня. Глава МИД России Сергей Лавров 11 июня заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.

Агентство Телевидения Новости