Перший житель Харківщини, який отримав компенсацію за знищене майно, придбав нерухомість

На Харківщини перший житель, що отримав сертифікат за знищене майно за програмою єВідновлення, придбав нерухомість. Вартість компенсації – майже 870 тис. грн.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Прийняття заяв на компенсації за знищене майно продовжується. На сьогодні до реєстру надійшла 3 531 заява.

У 24 територіальних громадах комісії сформували 651 сертифікат на виплату понад 955 мільйонів гривень.

Компенсації на ремонт пошкодженого житла сягнули 1,33 млрд грн.

Загалом з початку реалізації програми єВідновлення в області подали 26 724 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

У Харкові 3321 жителю сплатили понад 222,6 мільйона гривень компенсацій. Передано на виплати 12,8 мільйона гривень ще для 169 харків’ян.

Агентство Телевидения Новости