Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:35
Просмотров: 61

Перший житель Харківщини, який отримав компенсацію за знищене майно, придбав нерухомість

Перший житель Харківщини, який отримав компенсацію за знищене майно, придбав нерухомість

На Харківщини перший житель, що отримав сертифікат за знищене майно за програмою єВідновлення, придбав нерухомість. Вартість компенсації – майже 870 тис. грн.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Прийняття заяв на компенсації за знищене майно продовжується. На сьогодні до реєстру надійшла 3 531 заява.

У 24 територіальних громадах комісії сформували 651 сертифікат на виплату понад 955 мільйонів гривень.

Компенсації на ремонт пошкодженого житла сягнули 1,33 млрд грн.

Загалом з початку реалізації програми єВідновлення в області подали 26 724 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

У Харкові 3321 жителю сплатили понад 222,6 мільйона гривень компенсацій. Передано на виплати 12,8 мільйона гривень ще для 169 харків’ян.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 