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Питання щодо вступу України в НАТО обговорять через два тижні

Питання щодо вступу України в НАТО обговорять через два тижні

За словами амбасадорки України в НАТО Наталі Галібаренко, заява України на вступ перевела обговорення до рівня Міністрів оборони Альянсу. Дискусія щодо прийняття нашої держави, ймовірно, розпочнеться в середині жовтня.

Про це вона заявила під час брифінгу у Медіацентрі “Україна”.

“Дискусія про наше майбутнє членство [в НАТО] отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання”, — зауважила амбасадорка.

Тепер це обговорення буде відбуватись в межах Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге — не виключено, відбудеться вже на рівні Міністрів оборони.

Галібаренко зазначила, що обговорення питання вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться вже 12-13 жовтня у німецькому Рамштайні: “12-13 жовтня спочатку буде зустріч у форматі “Рамштайн”, це спеціальна контактна група з підтримки України, а наступного дня буде засідання Міністрів оборони, де ми очікуємо нашого Міністра Оборони Рєзнікова”, — уточнила Галібаренко.

Агентство Телевидения Новости

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