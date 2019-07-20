Почему малазийские политики в деле МН17 на стороне России

Почему Малайзия так отчаянно защищает интересы Кремля в деле об уничтожении авиалайнера МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как известно, главным разочарованием по делу МН17 в последнее время становится позиция Малайзии, страны, граждане которой так же погибли в этой катастрофе, по вине страны, которую нынешнее малазийское правительство так рьяно защищает – Российской Федерации. Но, что заставляет малазийских политиков принимать сторону страны-массового убийцы?

Так, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль пояснила, что причиной такого поведения правительства Малайзии, подыгрывающего российской пропаганде, является то, что эта страна закупает оружие у России.

В принципе, то, что Россия всегда использовала экспортные факторы, которых у неё не так много (а именно - энергоносители и оружие) но достаточно для покупки мнения, всем прекрасно известно. Но так ли это и в случае с Малайзией и, собственно, что с этим делать?

Для начала давайте разберемся, какое оружие Малайзия закупает у России. И вот тут самое интересное, вооруженные силы этой южно-азиатской страны сплошь нафаршированы западной техникой! Из российского вооружения у них находятся лишь истребители Су-30МКМ (18 ед) поставленные в период с 2007 по 2009 и МиГ-29Н/НУБ (10 ед).

Откровенно говоря, не густо, но с учетом высокого износа этих истребителей, они требуют проведения ремонтных работ и, возможно, модернизации. И вот в данном контексте очень интересным будет то, кто будет проводить эти работы и где, а так же – за какие суммы? Не исключено, что именно ремонт российских истребителей является той разменной монетой, которой Кремль отплачивает (помимо персональных преференций) правительству Малайзии его лояльность. Хотя, о поставках оружия так же можно говорить в формате торга моралью.

Дело в том, что Малайзия намерена приобрести для своих ВВС учебно-боевые самолеты и среди претендентов на контракт российские Як-130, которые, кстати, с 2014 года в связи с санкциями, собираются на уровне кустарного ширпотреба.

Таким образом, что у нас в копилке. Обслуживание Су-30МКМ и МиГ-29Н/НУБ, а так же приобретение Як-130 по очень выгодной цене? Возможно, но есть ещё один очень интересный момент.

Дело в том, что Малайзия, равно как и Россия, осуществляет валютные махинации, что уже расследует Минфин США и в ближайшее время эту страну могут ждать неприятные известия из Вашингтона.

То есть, истребители, учебно-боевые Як-130 и совместная деятельность на “чёрном” валютном рынке. Неплохой набор для закоренелых подельников. Но, вот дилемма, в данном вопросе есть свой противовес.

Как я писал выше, практически на 90% вооруженные силы Малайзии завязаны на западном вооружении. Например, ВМС Малайзия пользуются патрульными судами Damen 1800 заказными у Нидерландов, патрульными суднами класса "Первира", заказанными у Австралии, легкими самолетами CTRM Eagle ARV и транспортными средствами Volvo FMX, так же заказанными в Австралии. Так же, вооруженные силы Малайзии используют британские легкие танки FV101 Scorpion, БТР Alvis Stormer, легкие истребители BAE Hawk и фрегаты Lekiu. И многое, многое другое оружие из стран, граждане которых так же стали невинными жертвами российского реваншизма на украинском Донбассе.

И вот у меня возникает вопрос, а что будет, если в один прекрасный день, все эти страны откажутся не только обслуживать, но и в дальнейшем поставлять Малайзии новые виды вооружений? Коллапс вооруженных сил? Ради дюжины российских алюминиевых корыт? Оно и вправду того стоит?

Но, вопрос в данном случае в другом, задумается ли хотя бы одна из вышеперечисленных стран о том, чтобы закрыть свой ВПК для малазийских марионеток Кремля?

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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