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Справа MH17: у слідства є прямі докази участі РФ у війні проти України

Справа MH17: у слідства є прямі докази участі РФ у війні проти України

В слідства у справі теракту MH17 є прямі докази участі Російської Федерації у війні проти України на Донбасі. Про це заявив прокурор у справі Вард Фердинандуссе, повідомляє Радіо Свобода.

«Під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту. З різних джерел були зібрані докази про те, що Росія здійснювала збройні постачання озброєним формуванням…, а також долучалася до набору бойовиків і оплати їм», – заявив Вард Фердинандуссе.

Також слідчі встановили, що російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії.

Нагадаємо, як повідомляла група ІС, раніше прокурори під час суду в Гаазі заявили, що «Буки», які перебувають на озброєнні ЗСУ, не стріляли в липні 2014 року, а отже не могли збити малайзійський рейс MH17 на Донбасі.

Источник: sprotyv.info

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