Поїхала до Харкова в гості до подруги та не повернулася: поліція розшукала дівчину

Харківські поліцейські розшукали та повернули батькам зниклу дівчину.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

25 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини. Заявник повідомив, що донька поїхала в Харків до подруги та протягом доби додому не повернулась.

На пошуки зниклої дитини був орієнтований особовий склад сектору ювенальної превенції та відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1.

Ювенальні поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитали коло знайомих.

Як з’ясувалося, дівчина перебувала на одній зі станцій метрополітену. Не встигла виїхати до комендантської години.Поліцейські відвезли дівчину за місцем мешкання та передали батькові.

Жодних подій кримінального характеру з неповнолітньою не сталося.

Агентство Телевидения Новости