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Пойдут ли дети в школы: решение принято

Пойдут ли дети в школы: решение принято

​Начиная с 25 января во всех общеобразовательных школах Харькова учебный процесс возобновится в обычном режиме. Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, в школы вернутся как младшие классы, которые на период локдауна ушли на дополнительные каникулы, а также ученики 5-11 классов, находившиеся на дистанционном обучении.

"Все школы знают об этом, готовятся. В частности, коммунальные предприятия, которые организовывают питание, уже занимаются этим вопросом", - сообщила Ольга Деменко.

В свою очередь секретарь горсовета Игорь Терехов обратил особое внимание на соблюдение в школах температурного режима. Он подчеркнул, что школьники должны вернуться в теплые классы.

Чиновница добавила, что детские сады, как и на время локдауна, продолжают работать в штатном режиме.

Источник: sq.com.ua

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