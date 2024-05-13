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Поліція евакуювала з прикордоння Харківщини понад 1700 людей

Поліція евакуювала з прикордоння Харківщини понад 1700 людей

Під постійними обстрілами працівники поліції продовжують вивозити людей з Циркунівської, Липецької та Вовчанської територіальних громад в безпечні місця. Частина населених пунктів цих громад знаходиться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З 10 травня та станом на 12:00 13 травня тільки силами поліції було евакуйовано 1741 громадянин.

Евакуаційні екіпажі поліції Харківської області продовжують працювати та надавати допомогу всім, хто її потребує.

«Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від ворожих обстрілів, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції», – звернулися в ГУНП до жителів Харківщини.

Агентство Телевидения Новости

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