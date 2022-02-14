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«Порушення міжнародного права» – Шимоніте про заборону в’їзду до Литви росіянам за концерти в Криму

«Порушення міжнародного права» – Шимоніте про заборону в’їзду до Литви росіянам за концерти в Криму

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода прокоментувала заборону її країною в’їзду низці російських артистів, які виступали в окупованому Криму.

«Я – поганий експерт у російській поп-музиці, тому я не знаю імен усіх людей, які вирішили організовувати свої концерти у Криму, але я знаю, що це дуже значна і важлива обставина при оголошенні особи персоною нон ґрата», – сказала політикиня.

Вона додала, що не може надати деталей щодо того, як саме працює процес запровадження заборони на в’їзд.

«Я думаю, що можу сказати, що це дуже значне порушення міжнародного права, коли хтось вирішує давати концерт на окупованій території. І дехто з них, можливо, ніколи і не приїде до Литви або ніколи і не буде намагатися приїхати до Литви. Але, коли є певні плани і ми знаємо, що особа приїжджає, то у чималій кількості випадків вони доволі здивовані, що їм не дозволяють в’їзд», – розповіла Шимоніте.

У січні 2022 року Департамент міграції Литви вніс російську співачку Наташу Корольову до списку осіб, яким заборонено в’їзд до Литви. Раніше під заборону також потрапили російські артисти Філіп Кіркоров та Хабіб Шаріпов.

Источник: radiosvoboda.org

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