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Посольство США возобновило выдачу украинцам студенческих виз

Посольство США возобновило выдачу украинцам студенческих виз

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине снова начало выдачу студенческих виз. Однако действующими остаются ограничения в выдаче остальных типов въездных виз. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Таким образом посольство возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме - только для студентов.

"Пожалуйста, посетите www.ustraveldocs.com, чтобы назначить себе визовое собеседование для получения студенческой визы", - указано в сообщении.

В дипломатическом представительстве уверяют, что возобновят предоставление услуг по получению других типов виз, как только появится такая возможность.

Следует отметить, что в конце июня американский лидер Дональд Трамп подписал декларацию, которая приостанавливает въезд в Штаты некоторых категорий иммигрантов и неиммигрантов, представляющих риск для рынка труда США в результате массового распространения коронавирусной инфекции.

Агентство Телевидения Новости

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