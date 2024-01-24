«Працюватимемо весь день, щоб зберегти тепло у квартирах», – Терехов

У Харкові продовжують усувати наслідки ракетних атак, які ворог здійснив 23 січня.

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що вночі через загрозу обвалу будинку, в якому внаслідок обстрілу був повністю зруйнований під’їзд, працівникам ДСНС довелося призупинити рятувальні роботи. Зараз відомо про вісьмох загиблих, у тому числі одну дитину.

В медичних закладах перебувають 40 постраждалих. Кілька харків’ян мають дуже серйозні поранення, за їхнє життя борються лікарі.

«Зранку відновили розбирання завалів. Тривають рятувальні роботи», – повідомив мер.

За його словами, у всіх будинках, окрім того, який зазнав найбільших руйнацій, вдалося відновити опалення. Два будинки залишаються без водопостачання, шість – без світла.

Відповідні служби продовжують відновлювати життєзабезпечення пошкоджених осель.

«Працюватимемо весь день, щоб закрити контури й зберегти тепло у квартирах харків’ян», – підкреслив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости