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«Працюватимемо весь день, щоб зберегти тепло у квартирах», – Терехов

«Працюватимемо весь день, щоб зберегти тепло у квартирах», – Терехов

У Харкові продовжують усувати наслідки ракетних атак, які ворог здійснив 23 січня.

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що вночі через загрозу обвалу будинку, в якому внаслідок обстрілу був повністю зруйнований під’їзд, працівникам ДСНС довелося призупинити рятувальні роботи. Зараз відомо про вісьмох загиблих, у тому числі одну дитину. 

В медичних закладах перебувають 40 постраждалих. Кілька харків’ян мають дуже серйозні поранення, за їхнє життя борються лікарі. 

«Зранку відновили розбирання завалів. Тривають рятувальні роботи», – повідомив мер. 

За його словами, у всіх будинках, окрім того, який зазнав найбільших руйнацій, вдалося відновити опалення. Два будинки залишаються без водопостачання, шість – без світла.

Відповідні служби продовжують відновлювати життєзабезпечення пошкоджених осель. 

«Працюватимемо весь день, щоб закрити контури й зберегти тепло у квартирах харків’ян», – підкреслив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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