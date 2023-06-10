Представники ХОВА провели зустріч з делегацією зі штату Аризона

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, його заступник Євген Іванов зустрівся з делегацією зі штату Аризона та обговорив подальшу співпрацю.

До делегації штату увійшли представники підприємств військово-оборонного комплексу, ІТ та кібербезпеки, науково-дослідних організацій; гірничо-добувних компаній, голова Комітету Палати Представників штату, керівник Комітету зовнішніх справ Фенікса, офісів губернатора та сенатора, провідної юридичної компанії штату.

В межах зустрічі обговорювалися питання подальшої участі штату у відбудові Харківської області. Сторони уклали меморандум про співпрацю.

«Ми щиро вдячні за допомогу та солідарність українському народові у цей нелегкий час. Переконаний, що співпраця буде плідною щодо відбудови критичної інфраструктури та житлового комплексу, що зазнали руйнувань через дії російських загарбників. Спільними зусиллями наближатимемо перемогу над окупантами та повернемо мирне життя. Будемо раді вас бачити на Харківщині», – зазначив Євген Іванов.

Наступним кроком має стати підписання Меморандуму про побратимство між Аризоною та Харківською областю, додав Євген Іванов.

Агентство Телевидения Новости