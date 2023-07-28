Представники посольств Швеції, Канади та Швейцарії відвідали Ізюм

Російські окупанти знищили місто майже на 80%: це житлові будинки, школи, дитячі садки, об’єкти медицини.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов разом із представниками міжнародної делегації проінспектував хід відновлювальних робіт у громаді та обговорив шляхи подальшої співпраці.

Учасники делегації оглянули місце масового поховання, яке було виявлено після деокупації Ізюма, та зруйновану російською авіабомбою житлову будівлю, під завалами якої 9 березня 2022 року загинуло 47 мирних жителів.

Також у межах візиту в Ізюмі відбувся «круглий стіл», під час якого обговорили етапи відновлювальних робіт в районі та хід пошукових операцій зниклих безвісти в результаті збройної агресії рф на території області, зокрема, в Ізюмському районі.

«Що більше ми бачимо руйнувань, яких зазнали українські населені пункти від рук російських загарбників, тим більше нас вражає стійкість українського народу.

Просто зараз у вашій країні йде війна, яка є найбільшою з часів Другої світової війни.

Якщо є якась країна, яка здатна подолати ці виклики, то це Україна», – повірений у справах Швеції в Україні Ленарт Ліннер.

Агентство Телевидения Новости