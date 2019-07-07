Премьер-министр Молдовы 11 июля посетит Киев

Премьер-министр Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину с официальным визитом по приглашению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в такие сжатые сроки. У Молдовы и Украины схожие проблемы, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на разрешения проблем граждан", - написала молдавский премьер в своем Facebook.

Санду сказала, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и отметила, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

Также 16 июля Санду отправится в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Хочу выразить особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая пригласила с визитом в первые недели моего мандата, но особенно - за постоянную поддержку Германии граждан Молдовы. Германия всегда была надежным союзником Молдовы в продвижении и укреплении демократии в нашей стране, поддерживая стратегические устремления Молдовы", - добавила она.

Агентство Телевидения Новости