Президент України підписав закон про підготовку учнів до військової служби

Готуватимуть до військової служби у навчальних закладах незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 22 травня як закон законопроєкт 11092 про удосконалення системи підготовки громадян України до військової служби, повідомляє Судово-юридична газета.

Так, у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» визначили, що підготовка громадян України до військової служби включає національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, початкову загальновійськову підготовку, базову загальновійськову підготовку, підготовку у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військову підготовку у закладах вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.

Під час організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України не допускаються будь-які форми дискримінації, у тому числі за ознакою статі.

Програми з навчального предмета «Захист України» розробляються та затверджуються МОН, за погодженням з Міноборони.

Початкова загальновійськова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

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