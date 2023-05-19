Прикордонники активно збивають дрони на Східному фронті

Два дні тому прикордонники відбили атаку окупантів на одному з напрямків у Луганській області. Так, зі сходом сонця декілька штурмових груп загарбників рухаючись лісосмугою спробували наблизитись до опорного пункту прикордонного підрозділу. Відстеживши переміщення піхотних груп противника охоронці кордонів, аби ліквідувати загрозу, діяли на випередження.

У момент розгортання противника у бойовий порядок оборонці відкрили зосереджений вогонь на ураження. Не очікуючи сильного вогневого впливу кілька десятків російських зайд, які саме зібрались атакувати, чкурнули в бік своїх позицій. Спроба штурму була відбита, втрати живої сили ворога уточнюються.

Також днями військовослужбовці ДПСУ приземлили БПЛА окупантів на ділянці оборони поблизу Бахмута. Ворожий дрон відстежував переміщення українських захисників до міста-фортеці. Влучними пострілами зі стрілецької зброї наші бійці поцілили повітряного шпигуна противника. Збитий квадрокоптер впав на недоступну місцевість.

Агентство Телевидения Новости