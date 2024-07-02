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Прикордонники-мінометники тримають оборону біля Вовчанська (відео)

Прикордонники-мінометники тримають оборону біля Вовчанська (відео)

У доробку одного з розрахунків аеророзвідників та мінометників, які працюють зі 120-мм калібром, є низка «жирних» цілей.

Один день з життя розрахунку прикордонної бригади «Гарт» показали в ДПСУ.

«Хлопці познайомилися під час ротації в Бахмуті. Згодом почали працювати разом і розуміють один одного з пів слова», – розповіли в ДПСУ.

Живуть бійці в прямому сенсі на позиціях, а все необхідне для роботи їм періодично підвозять.

Агентство Телевидения Новости

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