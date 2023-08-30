Прикордонники «Сталевого кордону» нищать транспорт окупантів

На Східному напрямку прикордонники підрозділу «Сталевий кордон» знищили вантажівку рашистів. «Гарячу» зустріч ворожому транспорту влаштував оператор FPV-дронів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці підрозділу у Фейсбуці.

«Прикордонники «Сталевого кордону» виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов Камазу вибуховий «подарунок», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости