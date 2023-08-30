Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 85

Прикордонники «Сталевого кордону» нищать транспорт окупантів

Прикордонники «Сталевого кордону» нищать транспорт окупантів

На Східному напрямку прикордонники підрозділу «Сталевий кордон» знищили вантажівку рашистів. «Гарячу» зустріч ворожому транспорту влаштував оператор FPV-дронів.  

Про це повідомляється на офіційній сторінці підрозділу у Фейсбуці.

«Прикордонники «Сталевого кордону» виявили ворожу вантажівку, яка прямувала до позицій окупантів. Оператор FPV-дрона ювелірно доставив у кузов Камазу вибуховий «подарунок», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 