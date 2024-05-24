Примусова евакуація дітей на Харківщині – Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про погоджене рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками. Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

До проведення евакуаційних заходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація «СОС Дитячі Містечка». Віцепрем’єрка наголосила на важливості налагодження каналів комунікації між усіма, хто братиме у цьому участь.

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безплатно.

За детальнішою інформацією можна звернутися на цілодобову гарячу лінію з питань проведення евакуації у Харківській області за номером: 0 800 339 291.

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