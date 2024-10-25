Пришвидшити розмінування Харківщини має новітній дистанційний комплекс MinesEye

Безпілотний комплекс для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів – спільна розробка українських науковців та польської фундації «Поступ».

Ось сам магнітометр, це захисна рамка. Він має два сенсори по краях, тобто він з доволі великою щільністю через один метр знімає всю площу.

Комплекс зроблено на платформі аграрних дронів – надійних та здатних підіймати значну вагу.

Євген Поляченко, геофізик БФ «Фундація «Поступ»

Основним сенсором в цій системі є магнітометр, це пасивний датчик, який виявляє аномалії магнітного поля, тобто будь-який залізовмісний об’єкт створює таку аномалію. Він пасивний, тобто жодної небезпеки, бо є певні типи мін, які можуть реагувати і на магнітні, і електромагнітні сигнали, тому це пасивний датчик, додатково використовується візуально обстеження, тобто стоїть звичайна камера.

Після чисельних тестів в лабораторії комплекс MinesEye тестували на полігоні під Києвом. Цьогоріч розробники працювали в польових умовах – у Миколаївській та Харківській областях.

Євген Поляченко, геофізик БФ «Фундація «Поступ»

Не треба виходити саперам на поле. Він вилітає, обстежуємо, ми обробляємо інформацію і можемо зробити попередні висновки, чи щось є на цьому полі, чи немає. Тобто воно чисте, чи потенційно заміноване.

Системою для неконтактного обстеження замінованих територій зацікавилися у центрі гуманітарного розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій. Цьогоріч на Харківщині сапери ДСНС розмінували втричі більше територій, ніж торік.

Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування ДСНС України

Завдяки процесу механізованого розмінування прискорюється темп, сапери вже не так ризикують. Землі оброблені і після машини механізованого розмінування саперу йти набагато безпечніше та впевненіше, і коли він очищає територію після машини, перевіряє повністю на контроль якості, це пришвидшує її передачу потім бенефіціарам.

Харківщина лишається одним із найбільш забруднених мінами регіонів України. Тут триває розмінування ділянок, де розташована критична інфраструктура, потім – черга сільгоспугідь. Розробники комплексу MinesEye впевнені, що після допрацювання система неконтактного обстеження пришвидшить темпи розмінування. А міжнародні партнери готові й надалі підтримувати українських науковців.





Агентство Телевидения Новости