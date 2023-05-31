Продовжуємо консолідацію партнерів – Президент

“Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт за цей день. Доволі гучний день.

Перше – дякую нашим Повітряним силам та всім захисникам і захисницям неба за відбиття чергового нічного нальоту російських дронів.

Знову й знову дякую нашим воїнам за кожен збитий «Шахед», за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди – врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура.

Друге – на жаль, були влучання, на жаль, були падіння уламків із відповідними наслідками, на жаль, були втрати… Мої співчуття!

Дуже й дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитися до неї легковажно.

І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію.

Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів.

Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність.

Третє – продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової.

Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцом, зокрема про ППО.

Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили й загалом оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю.

Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. І я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи.

Четверте – говорив із представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Це справді масштабний виробник зброї – тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону.

Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії.

Ми забезпечимо Україні, а отже, всій Європі такий новий фундамент міцності.

Пʼяте – зустрівся сьогодні з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради. Хороша, корисна розмова для захисту наших спільних цінностей, усіх у світі, хто цінує свободу.

Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату – до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів. І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто Президенту Байдену й обом партіям Конгресу.

Зараз, саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода й цивілізованість глобальне лідерство у цьому столітті. Вирішується нами, разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами. Дякую всім у світі, хто допомагає!

І, звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам. Усім, хто зараз у бою заради України. Усім, хто на бойових завданнях. На бойових постах. Авдіївський напрямок, Бахмут, Мар’їнка, Шахтарський напрямок. Дякую всім, хто захищає наші позиції на Луганщині та на Харківщині. Дякую кожному й кожній, хто захищає Запоріжжя, Херсонщину. Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону.

Наші бригади, які воюють. Наші бригади, які готові йти вперед. І наша розвідка. Наші сили безпеки. На всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла.

Слава нашим героям!

Слава Україні!“





Агентство Телевидения Новости