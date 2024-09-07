Продовжується евакуація громадян з прифронтових населених пунктів Харківщини

Силами працівників Куп’янського відділу поліції, полку поліції особливого призначення та волонтерів вдалось вивезти до більш безпечних місць кілька родин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

6 вересня поліцейські евакуювали жінку й чоловіка із селища Купʼянськ-Вузловий, трьох жінок і чоловіка із Ківшарівки, двох мешканців села Петропавлівка та ще двох з міста Купʼянськ.

З речами та домашніми тваринами поліцейські вивезли людей на службових автомобілях та передали волонтерам. Благодійники доставили евакуйованих до більш безпечних місць, де люди отримали тимчасове безоплатне житло та речі першої потреби.

В поліції наголошують, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости