Прокуратура Харкова повернула у власність громади землю вартістю 30,5 млн гривень

Прокурори органів прокуратури Харківської області в апеляційній інстанції домоглись задоволення позову про визнання недійсним рішення міської ради та скасування права власності за житлово-будівельним кооперативом на дві земельні ділянки, які знаходяться поблизу Олексіївського лугопарку.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у квітні 2019 року Харківською міською радою безоплатно надано у приватну власність житлово-будівельному кооперативу дві земельні ділянки по в’їзду Буковому. Їхня загальна площа складає 1,38 га, а вартість — 30,5 млн гривень.

Власниками земельної ділянки, виділеної за рахунок житлової та громадської забудови, стали п’ятеро людей — усі вони співробітники поліції.

На земельних ділянках планувалось будівництво зблокованих будинків для поліцейських, які перебувають на черзі щодо поліпшення житлових умов в Харківській міській раді. При цьому більшість загальної кількості учасників кооперативу, понад 30 осіб, не перебували на обліку в міській раді щодо поліпшення житлових умов та навіть не писали заяви щодо вступу до кооперативу.

Крім того, кооператив не є житлово-будівельним кооперативом в розумінні вимог глави 5 Житлового кодексу України та ст. 41 Земельного кодексу України. Вказаний кооператив фактично є обслуговуючим, його мета, порядок створення, організації та діяльності не відповідає вимогам житлово-будівельного кооперативу. Отже, члени кооперативу не мають права на поліпшення житлових умов.

Шевченківська окружна прокуратура Харкова звернулась до суду з відповідним позовом, у задоволенні якого було відмовлено.

Послідовно відстоюючи позицію, прокурори оскаржили це рішення в апеляційному порядку. Східний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив зазначений позов.

Агентство Телевидения Новости