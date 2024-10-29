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Прокурори фіксують наслідки влучання авіабомби в приватний будинок у Харкові (фото)

Прокурори фіксують наслідки влучання авіабомби в приватний будинок у Харкові (фото)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 жовтня орієнтовно о 2:50 війська рф завдали авіаційний удар по Основʼянському району Харкова.

Зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Загинули чотири людини: двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років.

Також двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес.

Три будинки зруйновано повністю, ще понад 20 – пошкоджено.

Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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