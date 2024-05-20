Просування ворога не допущене, у Вовчанську тривають бої: Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Лінія фронту по півночі Харківщини стабілізована, по Липецькому та Слобожанському напрямках просування ворога не допущене.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську тривають бої за місто. Лінія фронту проходить по річці Вовча, де окупанти намагаються просуватися, проте успіху не мають.

«Навпаки, наші воїни намагаються відбивати будинок за будинком, вулицю за вулицею по цьому населеному пункту», – розповів очільник ОВА.

За його словами, можна зробити висновок, що план щодо швидкого захоплення півночі Харківської області провалився завдяки ефективним діям ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости